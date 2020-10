Marquinhos preoccupa il PSG: infortunio alla coscia, al rischio la presenza col Man United

vedi letture

Il difensore Marquinhos è stato sostituito da Rodrigo Caio all'11 ' nella sfida vinta dal Brasile contro il Perù a Lima (4-2). Colpito alla coscia sinistra, il giocatore del Paris Saint-Germain "ha sentito un forte dolore. Non abbiamo potuto fare esami perché aveva un volo per Parigi all'indomani della partita. Abbiamo già comunicato quello che sapevamo al servizio medico del PSG. Spero non ci sia nulla di grave", ha dichiarato il medico della Seleçao. Squalificato contro il Nîmes, il capitano parigino si è sottoposto agli accertamenti del caso per conoscere l'entità dell'infortunio. È in dubbio per la sfida di Champions League contro il Manchester United, l'esordio dei vice-campioni d'Europa.