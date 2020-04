Marsiglia, Benedetto: "Qui per giocare la Champions. Poi vorrei tornare al Boca"

vedi letture

Dario Benedetto, intervistato da TycSports sogna un ritorno al Boca Juniors: "Mi è costato tanto realizzare il sogno di giocare al Boca. Sin da piccolo sono pazzo per il Boca, come tutta la mia famiglia. Sono grato per la vita per averci giocato, mi sono rotto la schiena per arrivarci e mi piacerebbe tornare. Ora sono concentrato sul Marsiglia con l'obiettivo di giocarci in Champions League. Tra qualche anno ne sarei felice, se il club vuole e anche l'allenatore che ci sarà in quel momento vorranno".