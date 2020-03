Marsiglia, Benedetto: "Tripletta importante per la squadra e per la mia fiducia"

L'attaccante dell'OM, Dario Benedetto ha commentato così il 3-2 rifilato al Nimes in rimonta: "Sono contento per la squadra e per me stesso, per la mia fiducia perché era importante segnare questi tre gol. La squadra ha disputato un'ottima partita soprattutto perché siamo eravamo sotto 1-0. Abbiamo fatto un passo avanti, tutti vogliamo continuare così in questo campionato".