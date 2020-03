Marsiglia, buone notizie per Villas-Boas: Thauvin torna tra i convocati dopo 6 mesi

Buone notizie per l'Olympique Marsiglia di André Villas-Boas e, di riflesso, anche per la Francia di Didier Deschamps. Florian Thauvin è tornato tra i convocati per la sfida di campionato contro il Saint-Etienne: l'attaccante non gioca una partita ufficiale dallo scorso 1 settembre, a causa di un gravissimo infortunio alla caviglia.