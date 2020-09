Marsiglia espugna Parigi: segna Thauvin, poi 5 espulsi, Gli highlights dell'incontro

vedi letture

Secondo ko in altrettante partite per il Paris Saint-Germain. Cosa ancor più grave, la sconfitta arriva nel Clasico in casa contro il Marsiglia: non succedeva dal 2010. Decide un gol di Thauvin in una partita spigolosa, arrivata a degenerare nei minuti di recupero, tanto da far registrare cinque espulsioni. Di seguito gli highlights dell'incontro: