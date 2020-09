Marsiglia, fuochi d'artificio e tifosi in delirio ad accogliere la squadra dopo il successo a Parigi

Marsiglia pazza d'amore per l'OM. In barba alle norme di distanziamento sociale, i sostenitori della squadra di André Villas-Boas si sono fatti trovare all'aeroporto per accogliere i propri beniamini, rientrati nella notte dalla trasferta a Parigi dopo aver vinto 1-0, successo che mancava al "Parco dei Principi" dal 2010. Fuochi d'artificio, fumogeni, cori e canti nella notte per Thauvin e compagni. La rivalità fra Marsiglia e Paris Saint-Germain è fra le più sentite di tutta la Francia, basti pensare che i tifosi marsigliesi avevano celebrato con i fuochi d'artificio il ko del PSG in finale di Champions League lo scorso 23 agosto.