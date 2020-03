Marsiglia, futuro incerto per Villas-Boas: "Devo parlare col club di alcune cose"

Nonostante l'ottimo percorso alla guida del Marsiglia, con la squadra seconda in classifica, André Villas-Boas sembra destinato a lasciare la Provenza al termine della stagione. Lo fa capire in confrerenza stampa: "La mia permanenza? È difficile rispondere, mi trovo molto bene in Francia e sono stato accolto benissimo. Ma ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare. Non voglio bruciare le tappe e quando il club sarà pronto vorrei discutere su quel che sarà la prossima stagione. È normale, avendo un contratto con l'OM".