Marsiglia-Porto 0-2, le pagelle: Grujic sbaglia, Balerdi fa peggio. Sanusi e Oliveira sugli scudi

OLYMPIQUE MARSIGLIA-PORTO 0-2

Marcatori: 39' Sanusi, 72'rig. Sérgio Oliveira

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Mandanda 6,5 - Miracoloso sulla prima conclusione di Sanusi, non può nulla sulla correzione verso la porta dello stesso laterale nigeriano.

Sakai 5,5 - Partita timida del laterale giapponese che non vai quasi mai in sovrapposizione offensiva e si dimostra poco sicuro nelle marcature.

Álvaro 5,5 - Tiene male la posizione nell'occasione del gol di Sanusi, dimostra discrete qualità in fase di impostazione.

Balerdi 4 - Nel primo tempo si disimpegna in maniera efficace su Marega. Imperdonabile il secondo giallo colto poco dopo l'espulsione di Grujic che di fatto condiziona in maniera decisiva la partita.

Amavi 5,5 - Attacca con più insistenza rispetto al compagno sulla fascia opposta ma spesso i suoi suggerimenti per gli attaccanti sono di facile lettura per la retroguardia ospite.

Rongier 5,5 - Molto attento in fase di contenimento, quasi nullo invece l'apporto alla manovra offensiva. Corre tanto, ma spesso verso la sua porta.

Kamara 6 - Partita di personalità, al netto di qualche errore tecnico di troppo. È sempre il primo a proporsi verso i compagni, non riesce a velocizzare la manovra come vorrebbe. (Dal 60' Cuisance 5,5 - Sembra trovare subito la posizione per fare male agli avversari ma quando ha l'occasione di incidere si dimostra poco reattivo).

Sanson 5 - Sicuramente il più attivo della linea mediana ma non si ricorda un pallone giocato andato a buon fine. Sbaglia l'impossibile anche se dimostra tanta voglia di mettersi in mostra. (Dal 78' Nagatomo s.v.).

Thauvin 5,5 - Da lui ci si aspettavano le giocate che potessero cogliere di sorpresa l'attentissima retroguardia avversaria. Gioca troppo decentrato sulla sinistra e non calcia mai verso la porta. (Dal 78' Ake s.v.).

Germain 6 - Impegna il portiere avversario con un bel colpo di testa dopo un grande stacco tra i due difensori centrali dei lusitani. Resta l'unica vera occasione per i francesi nel primo tempo. (Dal 60' Benedetto 5,5 - Avrebbe l'occasione di riaprire l'incontro ma si fa prendere dalla foga e spara fuori da buona posizione. Sfortunato nel finale quando il legno gli nega quantomeno la gioia di un gol che manca da 12 partite).

Luis Henrique 4,5 - Manafa lo costringe spesso al ripiegamento, si avventura in azioni solitarie alquanto improbabili nelle poche occasioni in cui riesce a liberarsi dalla marcatura serrata degli avversari. (Dal 59' Payet 6 - Impiega meno di sessanta secondi a creare la più nitida palla gol per i francesi fino a quel momento, inspiegabile la scelta di lasciarlo fuori in un match così mportante).

PORTO

Marchesín 6,5 - Disinnesca il bel colpo di testa di Germain su azione da fermo e sfiora quanto basta deviando sul palo l'incornata di Benedetto nei minuti finali dell'incontro.

Manafá 6 - Partita attenta e di grande sacrificio, per poco non rovinata dall'intervento a vuoto nel finale che spalanca lo specchio della porta a Benedetto.

Mbemba 7 - Unica indecisione sul pallone deviato di testa da Germain dopo un quarto d'ora. Da quel momento è il catalizzatore di ogni pallone che circola in area di rigore lusitana.

Sarr 6 - Qualche indecisione di troppo nel scegliere il tempo della giocata ma risulta efficace in fase di marcatura.

Sanusi 7 - Moto perpetuo sulla fascia sinistra, ogni volta che punta l'area avversaria sono dolori. Il primo gol in Champions League sblocca una partita complicata e spiana la strada verso i tre punti.

Corona 6 - Meno coinvolto dalla manovra rispetto al solito, riesce lo stesso a far sentire la propria presenza accorrendo spesso in aiuto del reparto difensivo. (Dal 79' Taremi s.v.).

Grujić 4,5 - È fortunato perchè un avversario compie un'ingenuità più pesante della sua, ma la doppia ammonizione rimediata per eccesso di foga poteva avere ben altro peso sull'economia della partita.

Sérgio Oliveira 7 - Metronomo formidabile in mezzo al campo, detta i tempi alla perfezione e i compagni si fidano ciecamente delle sue doti tecniche. Glaciale dal dischetto quando spedisce in rete il pallone che mette fine alla contesa. (Dal 90' Loum s.v.).

Otávio 5,5 - Non riesce quasi mai a saltare l'uomo e finisce per farsi prendere dal nervosismo rendendosi protagonista di parecchi duri scontri con gli avversari.

Marega 6 - Prestazione di sostanza, gli spazi in area di rigore sono intasati e preferisce mettersi al servizio della squadra giocando di sponda. (Dal 79' João Mário s.v.).

Luis Díaz 6 - Autentica spina nel fianco della difesa francese ma gli manca il guizzo decisivo negli ultimi 20 metri. (Dal 79' Nakajima s.v.).