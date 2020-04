Marsiglia, Sakai dona 20 mila euro all'ospedale: "Voglio aiutare il più possibile"

Bel gesto di Hiroki Sakai, difensore del Marsiglia. Il giapponese ha donato 20 mila euro all'ospedale della città: "Ho pensato a cosa avrei potuto fare, volevo fare questa donazione per aiutare le persone che stanno combattendo contro il coronavirus. Non sono una superstar come Neymar, non so se sia abbastanza o no, ma voglio aiutare il più possibile" ha dichiarato lo stesso Sakai.