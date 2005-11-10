Marsiglia, tegola Emerson Palmieri: operato al ginocchio sinistro, sarà out diverse settimane

Brutta notizia per il Marsiglia di Bruno Genesio. Emerson Palmieri dovrà infatti fermarsi per diverse settimane dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Il terzino italiano ha anticipato il comunicato del club pubblicando una foto dall'ospedale e rassicurando i tifosi sulle sue condizioni.

L'intervento dopo i problemi fisici

"Un piccolo contrattempo... L'operazione è andata bene e ora è tempo di concentrarmi sul recupero. Starò lontano dai campi per alcune settimane, ma tornerò più forte di prima. Grazie per il vostro sostegno, a presto. Allez l'OM", ha scritto il classe 1994 sui propri profili social. Poco dopo, il Marsiglia ha confermato la notizia spiegando che il difensore si è sottoposto a un'artroscopia al ginocchio sinistro a causa di un dolore ricorrente. L'assenza potrebbe prolungarsi fino alle ultime gare dell'anno oppure fino alla ripresa dopo la sosta invernale.

Un problema emerso nelle ultime settimane

L'operazione non era inizialmente prevista. Palmieri aveva accusato fastidio al ginocchio nella sfida vinta contro il Tolosa (2-0) lo scorso 1 novembre, lasciando il campo dopo appena venti minuti per precauzione. Nei giorni successivi le sensazioni sembravano positive, ma il problema lo aveva comunque costretto a saltare le partite contro il Bayer Leverkusen in Europa League e contro il Lens. Il terzino italiano è stato titolare nelle prime otto giornate di campionato e rappresenta un elemento importante per il tecnico Genesio. La scelta di intervenire chirurgicamente nasce dalla volontà condivisa tra giocatore e staff medico di risolvere definitivamente il problema e permettere a Palmieri di tornare protagonista nel 2027.