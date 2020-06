Marsiglia, Villas-Boas allontana l'Europa: "Vorrei allenare in Brasile o in Giappone"

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia ed ex vice di José Mourinho, potrebbe lasciare l’Europa: “Mi piacerebbe vivere un’esperienza più esotica, ad esempio allenare in Brasile o in Giappone. Tornare al Porto sarebbe difficile”, ha detto il 42enne che a dispetto della giovane età ha fatto sapere di volersi ritirare dalla professione tra quattro anni. Il suo contratto con i francesi scade il 30 giugno 2021 e il portoghese al momento non ha un accordo per il rinnovo. Tra un anno dovrebbe dunque cambiare aria.