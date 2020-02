vedi letture

Marsiglia, Villas-Boas: "Dimentichiamo questa sconfitta e pensiamo alla prossima"

Dopo la sconfitta rimediata per 3-1 in casa del Nantes, il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas ha detto: "Avevamo un buon vantaggio, ora non è più così. Non siamo stati molto bravi, abbiamo perso diverse palle, abbiamo avuto difficoltà nella costruzione. Questa mancanza di controllo sul nostro gioco offensivo è una mia responsabilità. La nostra serie positiva in campionato è finita, è un peccato. Pensavamo che avremmo cambiato la gara sull'1-1 con fiducia, ma il secondo gol è stato un duro colpo, ma non abbiamo mai padroneggiato nonostante i cambi. Ora dobbiamo dimenticare questo risultato e pensare alla prossima".