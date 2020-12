Marsiglia, Villas-Boas: "Luis Henrique non è adatto a fare il 9. Abbiamo commesso un errore"

Il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas ha annunciato che a gennaio il club tornerà sul mercato per trovare una valida alternativa al centravanti titolare Dario Benedetto visto che attualmente in rosa non c’è. E lo ha annunciato facendo un mea culpa sull’acquisto estivo di Luis Henrique che avrebbe dovuto essere l’altro centravanti della squadra, ma in realtà si è dimostrato più un attaccante esterno: “In estate abbiamo mancato l’acquisto di un numero nove, ci siamo persi perché credevamo che Luis potesse essere quello giusto, ma in realtà non è adatto a giocare in quel ruolo. Ci siamo sbagliati. - continua Villas Boas – Forse faremo qualcosa a gennaio per risolvere il problema”.