Marsiglia, Villas-Boas: "Non tornerò in Inghilterra. Ho una filosofia diversa"

vedi letture

André Villas-Boas chiude la porta all'Inghilterra. Il tecnico del Marsiglia ha dichiarato a Radio Ranascença: "Non ci tornerò. È il campionato con i maggiori investimenti, i migliori giocatori e le migliori squadre, ma mi piace essere in un campionato che interpreta la filosofia del gioco in modo diverso". 42 anni, il portoghese ha guidato in Premier League il Chelsea e il Tottenham.