Marsiglia, Villas-Boas sempre più lontano: il portoghese rifiuta l'offerta di rinnovo del club

Secondo quanto riportato da L'Equipe, André Villas-Boas ha rifiutato la proposta di rinnovo offertagli dal Marsiglia. Il tecnico portoghese è legato all'OM fino al 2021 e alla sua prima stagione ha riportato la squadra in Champions League. Offerto un altro anno di contratto alle stesse condizioni con opzione per una stagione successiva. Tuttavia la grave situazione economica del club non darà al tecnico le garanzie necessarie per allestire una squadra all'altezza del massimo torneo continentale. E l'addio di Andoni Zubizarreta, uomo che ha portato il portoghese in Provenza, dal ruolo di direttore sportivo, ha fatto il resto.