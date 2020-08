Mascherano: "Non è il momento di disturbare Messi, quello che so è solo quello che ho letto"

L'ex centrocampista del Barcellona, ora all'Estudiantes, Javier Mascherano ha parlato ai microfoni di TNT Sport di Leo Messi: "Quello che so è quello che ho letto e sentito. Non è il momento di disturbarlo per scoprire cosa sta succedendo. Capisco che c'è una crisi sportiva, anche da quello che ho sentito dal presidente. Conoscendo il club, ogni volta che va in crisi, finisce per essere in ebollizione. Si chiedono risultati per mantenere uno stile e un modello. Questo è ciò che chiede oggi il tifoso del Barcellona".