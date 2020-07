Mason Greenwood come Best e Rooney: è l'adolescente con più reti nel Man United

Mason Greenwood, a soli 18 anni, è già diventato un giocatore importantissimo per il Manchester United. Con la rete realizzata contro il West Ham, l'attaccante ha raggiunto i 17 centri stagionali con la maglia dei Red Devils, raggiungendo nella classifica dei teenagers tre mostri sacri come George Best, Bryan Kidd e Wayne Rooney. Non solo: quella di oggi è la cinquantesima presenza con il Manchester United: è il più giovane a raggiungere questo traguardo dai tempi di Ryan Giggs, nel 1992.

Most goals scored by a teenager in a single season for Man United: Mason Greenwood - 17

Wayne Rooney - 17

George Best - 17

Brian Kidd - 17 Another star ⭐️ pic.twitter.com/NefME95EK1 — ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2020