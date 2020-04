Matic non si sbilancia ma scarica sul figlio: "Messi o Ronaldo? Lui dice CR7"

Nel corso di un'intervista, che potete seguire cliccando sul video in calce, il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, non si è esposto sulla diatriba tra chi sia migliore tra Lione Messi e Cristiano Ronaldo. Ma ha lasciato decidere il figlio... "Mio figlio direbbe Ronaldo! Sono giocatori diversi. Ronaldo ha tantissimo talento ma è soprattutto il suo modo di allenarsi che fa la differenza. Non sto dicendo che Messi non lavori come si vede, chiaro. Dominano il panorama da 15 anni, ognuno ha le proprie idee e preferenze ma credo siano allo stesso livello. Sono due dei migliori giocatori della storia del calcio".