Ufficiale Matteo Perez Vinlof è un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria: arriva dal Bayern

La Dinamo Zagabria ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Perez Vinlöf, giovane terzino sinistro svedese di origini peruviane, prelevato dal Bayern Monaco. Classe 2005, nato a Stoccolma il 18 dicembre, Vinlöf firma con il club croato pronto a diventare un tassello importante nella nuova stagione.

Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili del Brommapojkarna e del Hammarby, Vinlöf è approdato al Bayern nel gennaio 2022. In Germania ha giocato sia nelle squadre giovanili che nella seconda squadra, fino a collezionare anche una presenza ufficiale con la prima squadra. Nell’ultima stagione è stato ceduto in prestito all’Austria Vienna, dove ha totalizzato 38 presenze ufficiali, diventando un punto fermo dell’undici titolare.

Il giovane esterno ha già vestito la maglia di tutte le nazionali giovanili della Svezia, fino all'Under 21, e lo scorso anno è stato convocato anche nella selezione maggiore, sebbene non abbia ancora debuttato. "Credo che la Dinamo sia il club ideale per un giovane calciatore. Qui sono cresciuti tanti campioni, quindi sono felice di iniziare questa nuova avventura. Voglio vincere trofei e fare grandi cose in Europa. So che l’atmosfera allo stadio è fantastica e non vedo l’ora che inizi la stagione", ha dichiarato Vinlöf al momento della firma.