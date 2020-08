Matthaus: "Barcellona, non basterà cambiare allenatore. Non mi aspettavo un 8-2"

Ospite negli studi di Sky Sport Germania, Lothar Matthaus ha parlato così dell'8-2 inflitto dal Bayern Monaco al Barcellona: "Mi addolora vedere una squadra come il Barcellona che ci ha entusiasmato in tutti questi anni, come ha giocato stasera. Avevo detto che il Bayern era favorito ma non in questo modo, non avrei mai pensato che avrebbe segnato otto gol, ma la differenza di sei reti mostra la differenza che si è vista sul campo. Cambio di tecnico al Barcellona? Non basta cambiare allenatore, hanno bisogno di tanti nuovi giocatori e non credo che siano in grado di spendere tanti soldi come hanno fatto finora", ha sottolineato.