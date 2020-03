Matthaus contro Neuer: "Rifiutare la proposta di rinnovo del Bayern sarebbe sfacciato"

La storica bandiera del Bayern Monaco Lothar Matthaus ha criticato l'atteggiamento del portiere Manuel Neuer in sede di trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021: "Soprattutto di questi tempi, dovrebbe mostrare un po' di gratitudine. Insistere ostinatamente nel chiedere un contratto fino al 2025 quando il club gli ha già proposto un accordo che nessun altra società gli garantirebbe, soprattutto per lunghezza (fino al 2023 n.d.r.) sarebbe sfacciato. Non ricordo nessun giocatore del Bayern più apprezzato di quanto non sia stato Neuer dal club e dai dirigenti".