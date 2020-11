Matthaus gioca Dortmund-Bayern: "Se Favre vuole vincere dovrà pensare ad attaccare"

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è la grande classica del calcio tedesco. Una gara che ha sempre un valore speciale per i tifosi, ma che oggi, con le due compagini appaiate in vetta alla classifica con 15, assume ancor più peso. Sulla sfida si è espresso anche un grande ex dei bavaresi come Lothar Matthaus: “Se Favre vuole finalmente porre fine alla sua maledizione contro il Bayern domani dovrà giocare in modo offensivo - ha spiegato ai microfoni di SkySport -. Spero che questa volta non inizi il match con Sancho in panchina perché calciatori come questi non possono iniziare a gara in corso partite come questa. Il Bayern Monaco è la miglior squadra al mondo oggi e il Borussia non è al suo livello. Se però Favre non dovesse vincere daranno le responsabilità a lui”.