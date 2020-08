Matthaus: "Lewandowski sarà il successore di Messi come miglior giocatore del mondo"

vedi letture

Lothar Matthaüs, leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha speso grandi elogi nei confronti di bomber Lewandowski in un'intervista concessa a SportBild: "Nella sfida valida per i quarti di finale di Champions tra il Barça e il Bayern Messi sfiderà il suo successore come miglior calciatore del mondo: Robert Lewandowski. Il centravanti dei bavaresi è il migliore di tutti secondo me, non solo il miglior attaccante".