Matthaus: "Si era rotto qualcosa tra Favre e i giocatori. Al Borussia serve uno come Klopp"

L'esonero di Lucien Favre è stato per certi versi sorprendente, anche se il rendimento del Borussia Dortmund era stato altalenante. Lothar Matthaus, a Sky Germania, ha però individuato un'altra chiave di lettura: "Mi hanno sorpreso le dichiarazioni di Reus e Hummels, che avevano criticato alcune scelte dell'allenatore. Questo dimostra che qualcosa non funzionava con la squadra. Un giocatore non dovrebbe mai dire apertamente che il tecnico non ha ragione. Sostituti? Vedo bene Marco Rose, Jesse Marsch e Julian Nagelsmann. Incarnano tutto ciò che manca al Borussia Dortmund: emozione ed entusiasmo. Non voglio dire che debba cercare un nuovo Klopp, ma qualcuno che gli somigli, che trascini emotivamente i giocatori. Il passato nella Red Bull non costituirà un ostacolo. Marsch mi piace di più ma non ha ancora esperienza in Bundesliga".