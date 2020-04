Matthaus torna su Neuer: "Non può chiedere 5 anni di rinnovo. Futuro lontano dal Bayern"

L’ex Bayern Monaco Lothar Matthaus, parlando con Sky Deutschland, ha detto la sua sul portiere dei bavaresi Manuel Neuer, obiettivo di mercato del Chelsea fra le altre: “Posso capire la sua esigenza di sicurezza e di avere un ottimo lungo contratto. Ma 5 anni sono tanto tempo. Non dovrebbe dimenticare quanto il Bayern gli è stato leale in ogni fase della carriera. Per entrambi sarebbe bello se Manuel restasse ancora qualche anno. Dovrebbe rinnovare per altri 3 anni, poi se sta bene potrà andare avanti. I segnali, però, secondo me vanno verso un suo addio. Vuol giocare di più e lo capisco, ma probabilmente in tanti si aspettavano di più da lui anche perché le stesse aspettative che lui si era dato erano molto alte. Non credo giocherà al Bayern la prossima stagione”.