Mavididi racconta l'ex compagno di squadra Ronaldo: "Da lui prenderei la forza mentale"

Ceduto dalla Juventus al Montpellier in estate, Steph Mavididi sta mostrando tutte le sue qualità in Ligue 1: il 22enne attaccante ha segnato due gol in nove partite e continua a lavorare per trascinare la sua nuova squadra. Il francese si è raccontato ai microfoni de L'Equipe, parlando in particolare del periodo trascorso con Cristiano Ronaldo: "Mi ha colpito la sua forza mentale, come già mi accadde quando conobbi Henry. Sa destreggiarsi in qualsiasi situazione; se potessi scegliere una sola delle sue qualità, prenderei questa. Ci vogliono tempo, esperienza e tanti fallimenti per arrivare a questi livelli. Ho capito che devo pensare alle statistiche, non solo alle partite. Che devo voler essere il migliore, colui che segna più gol in allenamento per esempio. Grazie a lui ho scoperto quanto sia importante la cura quotidiana del corpo. Arrivava sempre prima degli altri per trascorrere del tempo in sala pesi. E dopo ogni allenamento, tornava ancora per fare di più".