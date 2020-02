Mbappé a Tokyo 2020? La Francia lo inserisce nei pre-convocati, ma serve ok del PSG

vedi letture

Potrebbe esserci anche Kylian Mbappé nella lista dei convocati della nazionale olimpica francese per Tokyo 2020. Il classe '98 l'aveva detto, tra il serio e il faceto, in uno spot in Giappone e, secondo Le Parisien, il commissario tecnico Sylvain Ripoll l'avrebbe preso alla lettera e l'avrebbe inserito in una pre-lista. L'elenco definitivo andrà consegnato il 6 luglio e, soprattutto, il PSG dovrebbe dare il suo consenso.