Mbappé annuncia la sua permanenza al PSG: "Sarò ancora qui nell'anno del 50° anniversario"

Kylian Mbappé giura amore al Paris Saint-Germain, almeno per un'altra stagione. La stella francese, intervistata da beIN Sports, ha spento così i rumors sul suo possibile addio in estate ai parigini: "Resterò al PSG per il quarto anno consecutivo, faccio parte di questo progetto. L'anno del 50° anniversario del club (2020, ndr) è molto importante per la società e per i tifosi, quindi rimarrò qua succeda quel che succeda. Proverò a regalare alla nostra gente tanti trofei, dando il meglio di me stesso sul campo", la sua dichiarazione priva di dubbi. Con buona pace del Real Madrid e delle altre big interessate (c'è anche la Juventus), che dovranno rimandare quindi l'assalto a Mbappé almeno fino al 2022.