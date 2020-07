Mbappe, attesa per gli esami alla caviglia. Scambio di battute con Macron: "Non credo sia rotta"

"Non credo che la caviglia si sia rotta". Kylian Mbappé, subito dopo l'infortunio di ieri sera , ha voluto rassicurare Emmanuel Macron in persona sulle sue condizioni fisiche. Come mostrano infatti alcuni filmati che stanno circolando sui social, durante la premiazione del Paris Saint-Germain come vincitore della Coppa di Francia l'attaccante avrebbe scambiato due parole proprio col Presidente della Repubblica francese.

"Cosa ti sei fatto Kylian, credi ci sia una frattura?", la domanda di Macron. Al quale Mbappé avrebbe risposto: "No, non credo". E ancora: "Andrai in ospedale?". Il giocatore: "Sì, ci andrò subito dopo la cerimonia di premiazione".

In attesa del report medico del club, Parigi stamane si è risvegliata con la paura di perdere una delle sue stelle più luminose in vista delle importantissime "final 8" di Champions League al via il 12 agosto contro l'Atalanta.