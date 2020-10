Mbappe e il PSG, storia al capolinea. Djorkaeff: "Prima porti la Champions a Parigi"

vedi letture

"Vinci la Champions e scappa". È quello che molti sembrano chiedere a Kylian Mbappé, erede designato di Messi e Ronaldo. L'attaccante francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e non sembra aver intenzione di rinnovarlo, attirato dalle lusinghe di altri club e di campionati più competitivi di quello francese. Youri Djorkaeff, ex giocatore dell'Inter e ambasciatore del Paris Saint-Germain, ha provato a consigliarlo: "In questo momento è immerso in un progetto. Ha cominciato la sua quarta stagione a Parigi, è giovane e non credo che resterà per 10 anni. Il suo destino è di vincere titoli, cosa che in Francia sono riusciti a fare in pochi a livello continentale. L'anno scorso ha avuto una grande opportunità per vincere la Champions League, ci è riuscito. Quest'anno potrà riprovarci. Lo scenario ideale è che la vinca e poi firmi per una grande squadra. Tutti saranno felici".