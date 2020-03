Mbappè ha mal di gola: oggi non s'è allenato, incerta la presenza in PSG-B.Dortmund

vedi letture

Kylian Mbappè rischia di saltare la sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante del Paris Saint-Germain questa mattina non s'è allenato a causa di un mal di gol e, al momento, non è certa la sua presenza al Parco dei Principi mercoledì sera. In uno stadio vuoto a causa dell'emergenza Coronavirus, si ripartirà del 2-1 a favore dei tedeschi maturato nel match d'andata.