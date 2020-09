Mbappe risponde a Leonardo e spaventa il PSG: "Servono rinforzi, non trascuriamo i dettagli"

vedi letture

Non si è fatta attendere la risposta di Kylian Mbappé alle parole di Leonardo , che ieri sera aveva annunciato un mercato "al risparmio" per il Paris Saint-Germain, a causa dell'emergenza sanitaria che ha ridotto le entrate e che non permetterà di effettuare spese folli. L'attaccante francese, che tra l'altro sta discutendo del rinnovo col club parigino , ha dichiarato a Telefoot: "Abbiamo bisogno di comprare giocatori, di una buona campagna acquisti. L'obiettivo è migliorare gli ultimi risultati. C'era un blocco, non riuscivamo a superare i quarti di Champions. Adesso abbiamo capito cosa non andava e dobbiamo continuare così. Se non ci crediamo, nessuno lo farà per noi. Dobbiamo creare un nuovo gruppo e ci sono dei miglioramenti da apportare. Sono mancati dei dettagli e non possiamo trascurarli".

Rinnovo complicato - Intanto, secondo il quotidiano spagnolo ABC, il fuoriclasse avrebbe rifiutato tre offerte per prolungare il suo contratto e dietro potrebbe esserci il Real Madrid, che sogna di acquistarlo nel 2021. E certe dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: il PSG non può permettersi di sbagliare e di scontentare la sua stella.