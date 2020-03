Mbappé show: tripletta a Lione e gol capolavoro. L'Equipe gli da 9

Kylian Mbappé è stato il mattatore della serata della Groupama Arena. Il centravanti del Paris Saint-Germain ha segnato una tripletta nel 5-1 al Lione, conducendo i suoi alla sesta finale consecutiva di Ligue 1. Assolutamente da vedere la seconda rete, un vero e proprio coast to coast nel quale ha esibito tutte le sue qualità: tecniche, di velocità e freddezza. Per la cronaca L'Equipe ha dato alla sua prestazione un 9 in pagella. 9 come le reti segnate fin qui dal fuoriclasse al Lione, in 8 partite giocate da avversario.