Mbappé si racconta: "Cristiano Ronaldo era uno dei miei idoli. Mi sono ispirato a lui"

vedi letture

Kylian Mbappé ha rilasciato un'intervista a BeIn Sports dove ha parlato anche dei giocatori che lo hanno ispirato prima di diventare un professionista: "Avevo molti idoli, su tutti Cristiano Ronaldo. Sono nato in questo periodo, quello di Cristiano e Messi. Ho avuto anche la possibilità di giocare con un altro dei miei idoli calcistici come Neymar. Penso che quando cerchi di arrivare al massimo livello devi ispirarti ai migliori, pur mantenendo il tuo stile di gioco. Loro sono arrivati in cima e quindi sono una fonte di ispirazione per tutti. Anche io adesso cerco di trovare la mia strada per arrivare in cima".