Mbappé sporge denuncia. L'immagine del francese usata per le truffe con le criptovalute

Kylian Mbappé ha sporto denuncia per uso improprio del suo nome per una serie di truffe usando le criptovalute. Secondo quanto riportato da L'Equipe sono apparse delle campagne pubblicità in rete nelle quali proprio Mbappé incoraggiava investimenti acquisendo valuta virtuale come il bitcoin. Vere e proprie truffe nelle quali si assicuravano enormi rendite in pochi mesi. Già nella primavera del 2019 l'account Twitter di Mbappé era stato violato sempre per raccomandare investimenti simili. Questi tipi di frode, secondo le Autorità dei mercati finanziari, hanno portato nel 2018 a oltre 1000 reclami e 55,5 milioni di euro derubati. L'anno scorso l'ammontare è stato di 30 milioni.