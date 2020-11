McManaman loda Zidane: "Molti giocatori rifiutano la pressione della panchina. È eccezionale"

Steve McManaman è stato il primo inglese a vincere una Champions fuori dal Regno Unito. Un trofeo conquistato due volte, con la maglia del Real Madrid, dove ha condiviso lo spogliatoio con i Galacticos. Tra di loro c'era anche l'attuale allenatore delle merengues, Zinedine Zidane, che nella scorsa stagione ha trionfato ne LaLiga. Un traguardo che, a detta dell'ex Liverpool, può essere bissato: "Il Real è più forte del Barcellona. Ha una difesa migliore, è più solido e riesce a vincere anche con uno-due gol di scarto. Questo può aiutare fino alla fine a mantenere il titolo".

Qual è il giocatore che più ti entusiasma?

"Eden Hazard. Al Chelsea è stato eccezionale ed è un ottimo acquisto, anche se finora non ha reso al meglio. Aspetto di vedere la sua versione migliore. Benzema è straordinario, anche Asensio mi piace. Ma spero che Hazard torni a fare grandi cose".

Quando giocavi con Zidane, avevi visto in lui un potenziale da allenatore?

"No. Era un giocatore incredibile ma anche una persona riservata, almeno fino a quando non ha cominciato a parlare spagnolo. Si ritirò all'apice della carriera e decise di restare a Madrid. È stato ambasciatore, poi collaboratore di Ancelotti e alla fine è stato nominato allenatore, riuscendo a vincere tre Champions in due anni e mezzo. Molti giocatori non vogliono essere allenatori, non vogliono quella grande pressione e lavorare 24 ore al giorno lontano dalle loro famiglie. È un lavoro molto difficile, gratifica solo quando le cose vanno bene. Per questo ho grandissima stima di Zidane".

Tra 60 anni lo ricorderanno più come calciatore o allenatore?

"Sicuramente anche come allenatore. Ha smesso di giocare 10-15 anni fa, le persone oggi lo conoscono come allenatore. Solo quelli più vecchi sanno cosa ha fatto da calciatore. Dal Mondiale 1998 è passato tanto tempo, anche dal gol segnato al Bayer Leverkusen nella finale del 2002. Sarà interessante vedere cosa farà lontano dal Real. Vorrei capire se potrebbe essere interessato ad allenare il PSG o la Nazionale francese".

Perché lasciasti il Liverpool per trasferirti al Real?

"Perché non eravamo abbastanza forti per vincere il campionato. Stavo attraversando una fase di transizione, il mio contratto era in scadenza. Mia madre era molto malata e morì poco dopo l'ultima partita con il Liverpool. Volevo cambiare aria, e questo significava cambiare Paese: non avrei mai giocato in un'altra squadra inglese. Alla fine scelsi il Real, fu una decisione facile perché era la migliore squadra del mondo".

Cosa pensi dell'addio di Bale?

"Il suo contributo è stato eccezionale. Ha segnato gol in finali importanti, ha vinto 4 Champions League. Ero allo stadio quando ha segnato quel gol contro il Siviglia, nella finale di Copa del Rey. È stato una figura importantissima per il Real Madrid e LaLiga. Come giocatore di calcio è davvero eccezionale e spero sinceramente che faccia bene nel Tottenham, lo spero davvero. Non ha perso nessuna delle sue qualità: il Tottenham ha fatto un grande acquisto, che si aggiunge ad attaccanti formidabili come Kane e Son. Se riuscirà a giocare 50 partite e fare 20 gol, il suo trasferimento non avrà prezzo. Con lui possono qualificarsi per la Champions".