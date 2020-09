McManaman sostiene Bale: "Uno come lui deve giocare sempre. Tanti in Premier lo vorrebbero"

Gareth Bale è da tempo ai ferri corti con il Real Madrid, che non vede l'ora di sbarazzarsi del robusto ingaggio percepito dal gallese. Una cessione che però è molto complicata, perché sono poche le squadre che possono permettersi un giocatore dallo stipendio monstre. Ne ha parlato anche l'ex stella inglese Steve McManaman: "Spero che possa tornare in Premier ed essere un top player. Negli ultimi anni ha subito diversi infortuni e ha giocato poco, ma è ancora integro. Non so se voglia lasciare il club e quanti soldi voglia il Real per cederlo, ma uno come lui deve giocare a calcio. Non so quale sia la percezione in Spagna, ma in Inghilterra non vedono l'ora di riabbracciarlo".

La leggenda del Liverpool ha parlato anche della prossima Premier League: "Il Liverpool è reduce da una stagione fantastica, il Manchester City si è assicurato un talento come Ferran Torres. Ha perso David Silva ma integrerà un altro paio di calciatori. Il Chelsea ha acquistato diverse stelle, nomi importanti. Il mercato non è ancora finito. I tifosi? Mi piacerebbe che possano tornare subito ma non è realistico. Speriamo di avere una buona percentuale a ottobre, come è stato detto. Il calcio ha bisogno dei tifosi, i club e le infrastrutture sopravvivono grazie ad essi. In caso contrario, ci saranno altre perdite e molti club semiprofessionistici falliranno. Sarebbe devastante per l'economia del Paese. Vorrei che si tornasse alla normalità, ma la sicurezza è fondamentale".