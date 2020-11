Medico Maradona: "Vorrebbe andarsene, siamo noi a volerlo trattenere in ospedale"

Leopoldo Luque, medico che cura l'ex fuoriclasse del Napoli Diego Armando Maradona e che lo ha operato al cervello per un ematoma, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del paziente: "Il decorso di Diego Maradona continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall'ospedale, anzi vuole proprio tornare a casa. Ma l'idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno. Per i medici della clinica ci sarebbero le condizioni per dimetterlo, ma aspettiamo e vogliamo trattenerlo fino a domani. Diego può camminare, parla con me e lo vediamo molto più lucido. Ovviamente è molto presto, ma il suo recupero è eccellente per noi e quando sarà dimesso, sarà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione".