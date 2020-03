Mendy: "Che mentalità al Real Madrid. Clasico? All'andata feci bene"

Ferland Mendy, terzino sinistro del Real Madrid, ha concesso un'intervista alla tv ufficiale del club, passando in rassegna vari temi: "Il Real Madrid ha la forza di vincere tutto. Qui si prova a sollevare ogni trofeo e a vincere il maggior numero possibile di partite. Queste sono le esigenze del club, perché qui c'è una mentalità vincente e lo si vede anche dagli allenamenti. Clasico? Sì, all'andata feci bene. Misi un bel cross per Benzema, lo vidi smarcato in area e non dubitai un attimo a dargli il pallone".