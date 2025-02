Ufficiale Mendy lascia il Lorient e riparte dalla Svizzera. L'ex City ha firmato con lo Zurigo

Benjamin Mendy torna a giocare. Il terzino francese, campione del Mondo nel 2018, ha firmato un contratto fino al 2026 con lo Zurigo e lascia quindi il Lorient, con cui non è mai sceso in campo in questa stagione. Per il giocatore di Longjumeau, svincolatosi dal Manchester City nell'estate del 2023, arriva una nuova occasione per riscattarsi dopo quattro anni molto difficili a causa della nota vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.

Una nuova occasione - Il 14 luglio 2023 Mendy era stato dichiarato non colpevole nel processo che lo vedeva accusato di alcuni casi di stupro avvenuti negli scorsi anni. Una vicenda iniziata nel 2021, quando Mendy era tesserato con il Manchester City. Adesso per lui comincia una nuova tappa, lontano dalla Francia, dove aveva vestito anche le maglie di Le Havre, Monaco e Marsiglia.