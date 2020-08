Messi, addio al Barça. Parla il cugino: "Ha il diritto di cambiare. Lo vedo bene al City"

Maximiliano Biancucchi Cuccittini, cugino di Leo Messi, ha parlato a Radio Continental della Pulga e del suo futuro: "Mi piacerebbe vederlo in una squadra che giochi bene. E di tutte le squadre nominate, mi sembra che la migliore sia il Manchester City. Anche il PSG, ma non ci resta che aspettare. Ovunque vada, l'importante è che sia felice e in pace". E ancora: "Se fosse contento al Barcellona, sarebbe rimasto. Evidentemente non lo è, pertanto cerca nuove sfide. È nel suo diritto".