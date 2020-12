Messi ammette: "Io futuro allenatore? Mi vedo più come direttore sportivo"

Nell'intervista che ha concesso a La Sexta, si è parlato anche del futuro di Messi dopo che la Pulce appenderà gli scarpini al chiodo: "Non mi vedo come un allenatore, forse come un direttore sportivo per portare giocatori che voglio o che penso il club dove sono abbia bisogno, vedremo".