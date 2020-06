Messi arma letale anche dalla panchina: è il terzo miglior sostituto della storia della Liga

Quique Setien avrà il difficile compito di gestire le risorse e soprattutto il suo fenomeno, Lionel Messi, che deve ritrovare la migliore condizione. Il tecnico del Barcellona, però, sa anche di avere un asso nella manica per il finale di stagione. Come riporta As, l'argentino è il miglior sostituto della Liga: nessun giocatore in attività, infatti, ha segnato più gol di lui partendo dalla panchina. Sono 24, e soltanto Julio Salinas (28) e Óscar de Paula (27) ne hanno realizzati di più. Messi, in questo campionato, ha contribuito a tre vittorie giocando l'ultima mezz'ora: in casa, contro il Leganés (3-1); fuori casa, contro il Villarreal nello spettacolare 4-4, e contro il Levante. La Pulce, insomma, è un'arma potentissima anche quando non gioca titolare.