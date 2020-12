Messi batte il record di Pele ma il Santos non ci sta: "Non hanno conteggiato 448 gol de O Rey"

Il Santos contesta il record di Lionel Messi, che a seguito del gol segnato al Valladolid avrebbe superato Pelé nella speciale classifica di reti segnate con una sola squadra: 644 reti per la Pulce contro le 643 di O Rey. Il club brasiliano però non ci sta e con un comunicato ufficiale precisa che i gol di Pelé in realtà sono 1.091 poiché sono tenute in considerazione anche le marcature in amichevole. Prende parola Fernando Ribeiro, dell'Associazione dei ricercatori e storici del Santos (Assophis): "I 448 gol che oggi tentano di eliminare, sono stati realizzati contro i principali club e squadre della stagione. América (Messico) e Colo Colo (Cile) hanno subito nove gol ciascuno da Pelé. L'Inter, una delle principali squadre europee negli anni '60, ha subito altri otto gol dal Rey. La lista è enorme e con partecipanti del calibro di: River Plate, Boca Juniors, Racing, Universidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica e Anderlecht. Anche lo stesso Barcellona, ​​dove gioca Messi, è stato vittima di Pelé: quattro gol, segnati in quattro partite".