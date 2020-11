Messi citato in un necrologio: un 64enne lo ringrazia per averlo "fatto godere negli ultimi anni"

Lionel Messi si sta preparando ad affrontare il Perù nella sfida in programma domani alle 21:30, ma la Pulga sta facendo notizia in Spagna in queste ore per un motivo particolare, che ha come protagonista... un necrologio, pubblicato su La Voz de Galicia. Un uomo di 64 anni, morto di recente, è stato ricordato sul quotidiano con il seguente messaggio: "Il signor Juan José Mariño Padín. Originario di Vilaxoán e molto grato a Leo Messi per averlo fatto godere durante i suoi ultimi anni di vita". Ovviamente, il necrologio è diventato subito virale.