Messi, digiuno finito: dopo 389 minuti senza segnare Leo illumina il Camp Nou con un poker

Quando Lionel Messi non segna siamo sempre di fronte ad una notizia. E se non lo fa per quasi 400 minuti a Barcellona si scatena il panico. Poi, però, emerge il fuoriclasse e tutti dimenticano le polemiche. La Pulga, dopo un digiuno di 389 minuti, ci mette un tempo a stendere l'Eibar con una tripletta: dal 14' al 40', tre reti in meno di mezzora e 17 totali in Liga quest'anno. E poi si toglie anche lo sfizio di fare poker nella ripresa per il 5-0 finale. Anche nel periodo senza trovare la via della porta, l'argentino aveva comunque dato il suo contributo con una miriade di assist. Ma ad uno come lui servono i gol. Leo è tornato nel modo in cui tornano i campioni.