Messi: "Mucha fuerza a tutti gli argentini. Importante dare loro una gioia"

vedi letture

Lionel Messi ha parlato nel post-partita della sfida vinta contro l'Ecuador, decisa peraltro da un suo gol su calcio di rigore: "È stato un anno complicato per tutti, in tutto il mondo, specialmente per gli argentini. È una situazione molto difficile e ne siamo dispiaciuti. Poter giocare con la Selezione e dargli allegria è una cosa bella. Voglio mandare un mucha fuerza a tutti gli argentini in questo momento difficile".