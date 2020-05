Messi: "Non possiamo vincere la Champions giocando come facevamo prima della pausa"

Intervenuto ai microfoni di Sport, Lionel Messi ha precisato sulle sue passate dichiarazioni, nelle quali aveva affermato: "Con quel che abbiamo, non è sufficiente vincere la Champions". Al contrario, Quique Setién, ha risposto un mese fa che la squadra era perfettamente in grado di poter alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Ecco la controrisposta della Pulga "È possibile che questo stop ci faccia bene, però vediamo se ricominciano le competizioni e lì sarà fugato ogni dubbio, perché si vedrà il nostro livello. Quel che mi sembra è che il tecnico abbia male interpretato le mie parole o gli hanno spiegato male ciò che volevo dire. Ciò che ho detto è che giocando come abbiamo fatto nelle ultime partite prima dello stop non sarebbe stato sufficiente per vincere la Champions. Non ho mai dubitato della rosa che abbiamo e non ho dubbi che si possa vincere tutto quel che c'è da vincere, però non giocando nella maniera in cui stavamo giocando. Ognuno ha le sue opinioni e tutte sono rispettabili, la mia si basa sul fatto che sono stato fortunato a giocare la Champions tutti gli anni e so che non è possibile vincerla per come stavamo giocando".