Messi resta al Barça, che ora lo aspetta al centro sportivo: non sarà multato per il ritardo

Leo Messi è atteso alla Ciutat Esportiva del Barcellona dopo l'intervista di ieri dove ha annunciato la sua permanenza forzata. Una settimana dopo la ripresa dei lavori in casa Barça, il 10 argentino dovrà dare il via alla sua stagione coi tamponi e poi con l'inizio degli allenamenti.

Come riporta il 'Mundo Derpotivo', Messi non verrà multato per questa ingiustificata settimana di ritardo. Per il Barça sabato 12 ci sarà la prima amichevole contro il Nàstic, mentre la Liga inizierà il 26 o il 27 contro il Villarreal.