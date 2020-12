Messi rompe il silenzio: "Ho vissuto una brutta estate, ma ora voglio vincere tutto col Barça"

vedi letture

Lionel Messi torna a parlare, del suo presente piuttosto che del suo futuro. RAC1 oggi ha anticipato alcune delle risposte della Pulga argentina nella tanto attesa intervista che andrà in onda sull'emittente La Sexta domenica prossima. Queste le dichiarazioni del campione in scadenza di contratto col Barcellona: "Oggi sto bene. Ho passato veramente una brutta estate, così come il periodo precedente e l'inizio di questa stagione, ma oggi sto bene. Ho voglia di lottare davvero per tutti gli obiettivi e le competizioni che ci aspettano. Sento che il club sta vivendo un momento complicato, tutto ciò che circonda il Barcellona è diventato difficile, ma io ho entusiasmo".